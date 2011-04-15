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24/07/2020
14:19

Индекс потребительской уверенности во II квартале повысился на 5 п.п. до минус 31%

Индекс потребительской уверенности во II квартале 2020 года повысился на 5 п.п. до минус 31% с минус 36% в мае. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Данные были получены в ходе опроса в период с 1 по 20 июня, когда началось ослабление карантина.

Опережающие индикаторы также заметно улучшились по сравнению с майскими значениями, а индикаторы, отражающие оценку прошедших периодов, почти не изменились.

Состояние здоровья оказалось главным поводом для беспокойства у респондентов в июне 2020 года, этот фактор отметили 64% опрошенных. Доля людей, обеспокоенных инфляцией, снизилась до 45% во II квартале 2020 года по сравнению с 50% годом ранее.

Примечательно, что ослабление рубля волнует гораздо меньшее количество респондентов, чем в предыдущие периоды повышенной волатильности.

Несмотря на повышение чувствительности к ценам, улучшилась динамика покупок продуктов питания. Доля тех, кто стремится экономить на еде, сократилась. В связи с этим падает популярность промоакций, которые устраивают магазины.

Доля тех, кто экономит на покупке продуктов питания, уменьшилась с 61% в I квартале до 56% во II квартале. На данный момент среднестатистический россиянин тратит на еду 38.8% своего дохода. В прошлом году в аналогичный период эта цифра была 37.8%.

Как и следовало ожидать, в период карантина стали популярнее покупки через интернет. Результаты опроса показывают, что 27% тех, кто за последние шесть месяцев покупал товары онлайн, стали делать это чаще, тогда как у 55% ситуация осталась прежней.

Значительную поддержку в сегодняшней экономической ситуации оказали выплаты от государства в связи с эпидемией COVID-19. Тот или иной их вид рассчитывали получить почти половина респондентов - 45%. Большинство из ожидающих поддержку получат выплаты на детей: 32% - 10 тыс. на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 10% - 5 тыс. на ребенка в возрасте до трёх лет. Доля тех, кто рассчитывал на другие виды выплат, варьируется от 1% (ИП и медработники) до 4% (получатели продуктовых наборов).

Помощь от государства респонденты планируют направить на повседневные расходы: продукты питания (45%), одежду (13%), товары для детей и дома (9 и 7% соответственно).

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 24.07.2020
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