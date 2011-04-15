РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кабинета министров.



"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. При этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности", - подчеркнул М.Мишустин.



С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.





"AK&M" от 24.07.2020