Правительство вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса до конца 2021 года

Правительство РФ вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса до 31 декабря 2021 года. Соответствующие постановления подписаны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кабинета министров.



С момента публикации постановлений в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года. По той же схеме должны будут действовать и гостиницы при отказе клиента от брони.



А тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней, подчеркнул М.Мишустин.





"AK&M" от 24.07.2020