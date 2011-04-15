Сбербанк обновил линейку пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания для предпринимателей. Об этом говорится в сообщении банка.



Она включает четыре предложения — "Лёгкий старт", "Набирая обороты", "Полным ходом" и "ВЭД без границ", - которые помогают малому бизнесу экономить на транзакциях.



Пакет услуг "Лёгкий старт" оптимален для тех, кто только начинает свой бизнес или уже управляет бизнесом небольшого размера. Он включает ведение счёта, безлимитные переводы внутри Сбербанка и 3 внешних перевода в месяц, самоинкассацию по льготному тарифу (0.15% от суммы зачисления), выпуск и обслуживание моментальной банковской карты. Предоставляется бесплатно.



Пакет услуг "Набирая обороты" подойдёт компаниям и частным предпринимателям, которые активно развивают бизнес и нуждаются только в самых необходимых услугах. В него входят безлимитные внутренние переводы и 10 внешних переводов ежемесячно, информирование об операциях по счёту, а также выпуск и обслуживание классической банковской карты. Стоимость — 990 руб. в месяц.



Пакет услуг "Полным ходом" пригодится тем, кто проводит много операций по счёту. Он включает безлимитные внутренние переводы и 50 внешних переводов ежемесячно, информирование об операциях по счёту, платежи на счета физических лиц со счёта ИП и юридического лица на сумму до 300 тыс. руб. в месяц, самоинкассацию в пределах такой же суммы, а также выпуск и обслуживание премиальной банковской карты. Стоимость — 3490 руб. в месяц.



Пакет услуг "ВЭД без границ" удобен предпринимателям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Комиссия за обмен валюты в рамках пакета составит плюс 20 копеек к рыночному курсу, валютный контроль и валютные переводы обойдутся 0.1% от суммы. А также у владельцев пакета появляется возможность получить более выгодный курс обмена валюты. Стоимость — 3990 руб. в месяц.



Оплачивать пакеты услуг можно как помесячно, так и авансом - на 6 или 12 месяцев вперёд. Дополнительно можно подключить следующие опции: "ВЭД рубли" (комиссия за валютный контроль снижена до 0.1% от суммы) - стоимость 500 руб. в месяц; "Переводы физическим лицам" (бесплатный лимит при переводе увеличен до 300 тыс. руб.) - 1290 руб.; "Безлимитные платежи" (внешние) - 990 руб.; "Безлимитная самоинкассация" (самостоятельное внесение наличных через банкомат) - 1490 руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 24.07.2020