Обладатели карт UnionPay Россельхозбанка смогут получить кэшбэк 15% при оплате покупок с помощью Huawei Pay

В период с 15 июля по 14 октября 2020 года обладатели карт UnionPay, выпущенных АО "Россельхозбанк", смогут получить кэшбэк 15% при оплате покупок с помощью Huawei Pay. Об этом говорится в сообщении банка.



Воспользоваться предложением смогут владельцы смартфонов HUAWEI и HONOR.



Клиенты РСХБ смогут вернуть 15% от стоимости покупки бонусными баллами программы лояльности "Урожай" при оплате любых покупок с помощью Huawei Pay и UnionPay (на бонусный счет будет начислено 15 баллов за каждые 100 руб.).



Для участия в акции пользователям нужно добавить банковскую карту Россельхозбанка в сервис мобильных платежей Huawei Pay на телефон с поддержкой NFC. С помощью сервиса можно совершать платежи через терминалы бесконтактной оплаты и считыватели банковских карт.



Чтобы начать использование Huawei Pay, пользователям необходимо загрузить приложение Кошелек (Huawei Wallet) из магазина приложений AppGallery и установить его. Затем открыть Кошелек и добавить в него одну или несколько банковских карт.



Универсальная программа лояльности "Урожай" объединяет элементы авиакобрендов, карт с CashBack и дисконтных карт. Бонусные баллы можно потратить на товары из каталога вознаграждений.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 24.07.2020