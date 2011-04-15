Флот грузовой авиакомпании "Авиастар-ТУ", базирующейся в аэропорту "Внуково", пополнился новым бортом

Парк воздушных судов грузовой авиакомпании "Авиастар-ТУ", базирующейся в Международном аэропорту "Внуково", пополнился третьим Boeing 757 200F. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.



На сегодняшний день авиакомпания "Авиастар-ТУ" совершает в Китай 20 рейсов в неделю. Продолжая реализацию программы по увеличению количества рейсов и расширению парка ВС, флот авиакомпании "Авиастар-ТУ" пополнился ещё одним грузовым Boeing 757-200F.



В рамках стратегического партнёрства с одним из крупнейших китайских логистических операторов Cainiao, который принадлежит Alibaba Group и перевозит заказы AliExpress, авиакомпания "Авиастар-ТУ" изменила фирменную ливрею своего самолёта ТУ-204С RA-64032. Третий Boeing 757-200F с регистрационным номером VQ-BGG прибыл в аэропорт Внуково уже окрашенным в бело-синюю фирменную ливрею компании Cainiao.



Грузовая авиакомпания "Авиастар-ТУ" регулярно расширяет парк воздушных судов, в настоящее время флот "Авиастар-ТУ" составляют три самолёта Boeing 757-200F, два собственных грузовых Ту 204С и два Ту 204 100С, принадлежащие АО "Почта России".



Все рейсы авиакомпании до 2018 года выполнялись самолётами российского производства Ту-204С. Два года назад авиакомпания ввела в свой парк самолёты Boeing 757-200F, которые обладают большим весом максимальной коммерческой загрузки и увеличением дальности полёта, что позволило "Авиастар-ТУ" расширить географию полётов.



Одним из приоритетных направлений для развития авиакомпании "Авиастар-ТУ" является запуск регулярной программы полётов из Китая в Европу по перевозке грузов для китайских и европейских заказчиков, а также в обратном направлении через Россию, используя оптимальные стыковки на внутрироссийских направлениях для дальневосточных заказчиков. Кроме того, авиакомпания активно развивает направление по перевозке грузов e-commerce в Южно-Азиатском регионе.



Грузовой терминал аэропорта "Внуково" (ООО "Внуково-Карго") - один из крупнейших грузовых авиакомплексов в России, предоставляющий в круглосуточном режиме полный спектр услуг по обработке груза и почты.



Реализованные новейшие технологические и проектные решения позволяют обслуживать все категории грузов, включая живых животных, ценные, дипломатические, опасные, скоропортящиеся и другие категории грузов, требующие специальных условий обработки, хранения и транспортировки.



Общая площадь почтово-грузового комплекса составляет 57 тыс. кв. м, площадь складских помещений - 17 тыс. кв. м, что позволяет обрабатывать до 450 т грузов и почты в сутки. В здании почтово-грузового комплекса располагаются представительства авиакомпаний и карго-агентов, таможня, фито и ветеринарный контроль, таможенные брокеры, экспресс перевозчики и фрейтфорвардеры.



Почтово-грузовой комплекс ООО "Внуково-Карго" расположен в непосредственной близости от стоянок пассажирских и грузовых ВС, что позволяет обслуживать грузы и почту в минимально возможные сроки, обеспечивая короткие стыковки между рейсами при обслуживании трансферных грузов и почты.



Грузовой терминал аэропорта "Внуково" (ООО "Внуково-Карго") в качества хаба выбрали крупнейшие мировые экспресс перевозчики (UPS, TNT, FedEx).



Авиационная компания "Авиастар-ТУ" - российская грузовая авиакомпания, успешно работает на рынке грузовых авиаперевозок с 2000 года, специализируется на доставке различных видов грузов, в том числе почты, товаров народного потребления, военных грузов, "живых" грузов, материальных ценностей, медикаментов и негабаритных грузов по России, Китаю и Европе.



Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. В настоящее время из "Внуково" выполняют рейсы 28 авиакомпаний. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2019 год вырос на 12% до 24 млн по сравнению с годом ранее. За весь 2018 год аэропорт обслужил 21.478 млн пассажиров, а в 2019 году этот показатель был достигнут уже 14 ноября.



"AK&M" от 24.07.2020