"Балтийский лизинг" разместит выпуск биржевых облигаций БО-П03 объёмом 5 млрд руб.

Компания с тридцатилетним отраслевым опытом "Балтийский лизинг" планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций БО-П03 объёмом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Предварительная дата открытия и закрытия книги заявок - 30 июля 2020 года.



Организаторами сделки выступят: АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк "ФК Открытие" и ГК "Регион".



Размещение нового выпуска облигаций пройдёт на Московской Бирже. Способом размещения станет бук-билдинг, при котором формируется книга заявок инвесторов для эффективного определения итоговой цены, на сегодня это наиболее популярный инструмент для размещения ценных бумаг.



Напомним, в прошлом году, когда "Балтийский лизинг" размещал выпуск облигаций БО-П02, спрос со стороны инвесторов был достаточно высок, было подано заявок на общую сумму 14 млрд руб. (при объёме выпуска в 4 млрд руб.).



Группа компаний "Балтийский лизинг" привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. На сегодня размещено уже семь выпусков облигаций на общую сумму 21 млрд руб.



Группа компаний "Балтийский лизинг" - одна из ведущих лизинговых компаний России. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 74 подразделения по всей России.



По итогам 2019 года, объём нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании "Балтийский лизинг" превысил 53.95 млрд руб.



По данным на 1 января 2020 года, объём лизингового портфеля составил 65 млрд руб.



Прибыль ГК "Балтийский лизинг" за 2019 год по МСФО выросла на 20% до 2.1 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Общая сумма активов компании по состоянию на 31 декабря 2019 года достигла 46.8 млрд руб., что на 29% больше результата 2018 года. Объём собственного капитала достиг 8.5 млрд руб., увеличившись за год на 18%. Общая сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг после вычета резерва под обесценение на конец 2019 года составила 41.2 млрд руб., увеличившись на 28%.



"AK&M" от 24.07.2020