Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией

Россия с 1 августа 2020 года возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кабинета министров.



Т.Голикова подчеркнула, что 10 дней назад российские власти выработали критерии, согласно которым возможно возобновление авиационного сообщения на взаимной основе с иностранными государствами. Это 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения страны, это не более 1% также за 14 дней суточного прироста новых случаев и это не более единицы (коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции) за 7 дней.



Вице-премьер напомнила, что Великобритания не закрывала границы, но те, кто прилетает в эту страну, будут соблюдать 14-дневный карантин.



С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.



"И наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию на Занзибар. Это туристический маршрут, который тоже был популярен у определённой категории наших граждан. Здесь тоже возобновляется соответствующее авиационное сообщение", - подчеркнула премьер-министр.



Т.Голикова особо подчеркнула, что Российская Федерация требует для иностранных граждан за 72 часа до полёта в Россию иметь соответствующий тест на коронавирус, чтобы его результат был отрицательным. Российские граждане по возвращению в РФ делают тест в течение тех же 72 часов, но на территории Российской Федерации. Если российские граждане пожелают сдать тест на территории другой страны, это нужно сделать также за 72 часа до перелёта в Россию.





"AK&M" от 24.07.2020