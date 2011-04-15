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24/07/2020
17:14

Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами

Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кабинета министров.

При этом министр подчеркнул, что нельзя забывать о необходимости соблюдения санитарных правил перевозки, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа 2020 года возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Т.Голикова подчеркнула, что 10 дней назад российские власти выработали критерии, согласно которым возможно возобновление авиационного сообщения на взаимной основе с иностранными государствами. Это 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения страны, это не более 1% также за 14 дней суточного прироста новых случаев и это не более единицы (коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции) за 7 дней.

Вице-премьер напомнила, что Великобритания не закрывала границы, но те, кто прилетает в эту страну, будут соблюдать 14-дневный карантин.

Т.Голикова особо подчеркнула, что Российская Федерация требует для иностранных граждан за 72 часа до полёта в Россию иметь соответствующий тест на коронавирус, чтобы его результат был отрицательным. Российские граждане по возвращению в РФ делают тест в течение тех же 72 часов, но на территории Российской Федерации. Если российские граждане пожелают сдать тест на территории другой страны, это нужно сделать также за 72 часа до перелёта в Россию.

"AK&M" от 24.07.2020
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