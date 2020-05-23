ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 30 мая, в размере 70.7520 руб. против 71.1012 руб. на 29 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.05.20 - 71.1012 руб.

28.05.20 - 71.0635 руб.

27.05.20 - 71.1408 руб.

26.05.20 - 71.5962 руб.

23.05.20 - 71.8804 руб.





"AK&M" от 01.06.2020