ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 30 мая, в размере 78.5489 руб. против 78.2611 руб. на 29 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



29.05.20 - 78.2611 руб.

28.05.20 - 77.9069 руб.

27.05.20 - 77.7854 руб.

26.05.20 - 77.8823 руб.

23.05.20 - 78.4431 руб.





"AK&M" от 01.06.2020