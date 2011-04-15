Доллар тестирует 70 руб., но вряд ли удержится ниже в июне, полагает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.



В мае российская валюта укрепилась в паре с долларом на 5.5%, дойдя до 70.14. Ниже курс доллара в последний раз опускался почти три месяца назад, еще до обвала начала марта. Это психологически важный уровень, способный привлечь к себе существенное внимание. Примерно в середине мая рубль сделал паузу, дабы передохнуть и оглядеться, и в итоге завершил месяц на новой волне восхождения.



Китайские рынки в понедельник также развивают рост, настраивая на позитивный старт торгов рублем.



Такая динамика рынков заставляет думать, что восстановление экономической активности, а вместе с ней и курса рубля, встало на правильный путь. Да, предстоит нелегкий подъем в гору, однако движение уже началось в верном направлении, что контрастирует с быстрым обвалом ранее в этом году.



Впрочем, есть пара моментов, которые заставляют усомниться в том, что дела будут идти на поправку. Санитарный кризис всё больше переходит в экономическую плоскость. Потребители резко сократили расходы как в связи с падением доходов, так и предпочитая сберечь деньги в условиях неопределенности - или даже попросту не имея возможности купить то, что хотелось. Последняя группа потребителей наверняка совершит свои покупки в июне-июле, обеспечивая восстановление спроса. По большей части, это спрос на импорт - и это минус для рубля.



Повышенная экономия населения - негатив для экономики в целом. Причем эта тенденция верна и в глобальном смысле, что подрывает надежды на скорое восстановление цен и спроса на нефть и газ. При этом, российская валюта уже не выглядит экстремально перепроданной: факт, который может создать новую волну давления на курс. Впрочем, в летние месяцы активность рынков, как правило, снижена, поэтому нет смысла ждать повторения обвала марта.



Повальная безработица и катастрофа в бизнесе-сфере заставляет Банк России и далее снижать ставку до беспрецедентно низких уровней. Это новый негатив для рубля, ведь для зарубежных инвесторов он перестает быть таким привлекательным и доходным. Россиянам это тоже оптимизма не прибавляет, ведь ключевая ставка обещает вплотную приблизиться к инфляции в ближайшие недели. То есть депозиты вновь не будут приносить реальный доход.



В наступающем месяце инвесторы углубятся в анализ потенциала восстановления экономики. Для рынков это может означать новый поход вниз. Потенциально, рубль может скорректироваться в область 73-75 к концу июня.



В последние дни активизировались покупки на фоне роста евро на всех рынках. Вместе с предполагаемым возобновлением ослабления рубля, EURRUB также может вернуться к росту в область 80-82.







"AK&M" от 01.06.2020