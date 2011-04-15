Минздрав одобрил препарат от коронавируса "Авифавир"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" получили регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ для препарата "Авифавир", показавшего высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Авифавир - первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19.



Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года и применялся для лечения тяжелых форм гриппа. Он нарушает механизм размножения коронавируса и показал эффективность в клинических испытаниях. Продолжается финальный этап клинического исследования с участием 330 пациентов.



Группа компаний "ХимРар" объединяет исследовательские, производственные и инвестиционные компании в области фармацевтики для разработки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих заболеваний в России и за рубежом.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 01.06.2020