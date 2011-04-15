Средний размер ипотечных кредитов в РФ в апреле сократился на 8% до 2.39 млн руб.

Средний размер ипотечных кредитов в апреле сократился на 8% до 2.39 млн руб. по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года снижение среднего чека ипотеки оказалось менее существенным - на 2.4%.



В апреле самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5 млн руб.), Московской области (3.91 млн руб.), Приморском крае (3.08 млн руб.), Санкт-Петербурге (3.05 млн руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (2.71 млн руб.).







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