В Москве возобновилась работа закрытых вестибюлей пяти станций метро

Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер.



В список попали вестибюли, через которые проходят 1.3 тыс. и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.



При этом по-прежнему останутся закрытыми вестибюли 25 станций, где пассажиропоток сейчас меньше в разы. Сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.



Так, с 05:30 1 июня откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций: Аннино - выход 1, Кропоткинская - выход 2, Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, Парк культуры (Сокольническая линия) - выход 2, Ломоносовский проспект - выходы 5 и 6.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 01.06.2020