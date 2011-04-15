Металлоинвест закрыл книгу заявок по облигациям БО-10 на 5 млрд руб.

Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-10 по открытой подписке на сумму 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



В ходе формирования книги заявок 29 мая спрос превысил объем выпуска более чем в 3.7 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 5.7% годовых при первоначально объявленном диапазоне 5.85-6% годовых.



Cрок обращения облигаций серии БО-10 составляет 10 лет (3640 дней). Параметры размещения биржевых облигаций предусматривают оферту по требованию инвесторов (опцион put) через 5 лет по номинальной стоимости. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 4 июня.



Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.



Металлоинвест - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ", основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за 2019 год выросла на 5.1% до $1.731 млрд с $1.647 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 3.2% до $6.96 млрд с $7.187 млрд. Показатель EBITDA упал на 14.3% до $2.514 млрд с $2.934 млрд.



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за I квартал 2020 года упала на 84.6% до $83 млн с $539 млн годом ранее. Выручка сократилась на 17.2% до $1.536 млрд с 1.856 млрд, показатель EBITDA - на 26.8% до $534 млн.



"AK&M" от 01.06.2020