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01/06/2020
11:25

ВТБ назвал самые популярные у россиян услуги после окончания нерабочих дней

В период после окончания нерабочих дней в России почти вдвое выросло число оплат услуг в сфере красоты, в 1.6 раза увеличились число оплат услуг страхования и риелторов. Такие данные получили ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД" при сравнении числа чеков по различным категориям услуг в период с 12 мая по 25 мая с периодом с 30 марта по 11 мая.

Среди услуг, за которые россияне стали чаще платить после окончания нерабочих дней, услуги охраны - рост числа чеков на 57%, банковские - на 51%, медицинские - рост на 45%.

Согласно результатам исследования, после начала смягчения режима самоизоляции россияне на 52% увеличили объем трат на услуги в сфере строительства, медицинские услуги - на 42% и услуги в сфере образования - на 47%.

Объем оплаты услуг в сфере строительства после окончания рабочих дней вырос на 12% по сравнению со средними показателями февраля - марта. Расходы на оплату связи выросли на 4%.

Исследование проводилось на основе данных, полученных из всех регионов России.

"Первый ОФД" (входит в группу ВТБ) специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.

"AK&M" от 01.06.2020
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