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01/06/2020
11:39

БТА Банк планирует сделать предложение ВЭБ.РФ о покупке логопарка "Биек Тау"

БТА Банк, подконтрольный предпринимателю Кенесу Ракишеву, планирует сделать предложение российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о покупке логопарка "Биек Тау" в Татарстане, на который у двух структур имеются права требования. Об этом сообщил пресс-офис предпринимателя Кенеса Ракишева.

Складской комплекс станет одним из важнейших звеньев в цепочке логопарков, которая протянется вдоль паневразийской транспортной системы из Китая в Европу "Новый шелковый путь".

В портфеле складской недвижимости бизнесмена находятся 0.5 млн площадей трех логистических парков "Колпино" (Санкт-Петербург), "Пышма" (Екатеринбург) и "Толмачево" (Новосибирск).

"Мы хотим сделать ВЭБ.РФ предложение о выкупе логопарка "Биек Тау" в Татарстане, на который у нас права требования. Ранее мы предлагали создать вместе логистическую инфраструктуру вдоль трассы "Европа-Западный Китай", но это было устное предложение, сейчас же мы готовим официальную бумагу", - прокомментировал свои планы Кенес Ракишев, слова которого приводит пресс-служба.

Бизнесмен отмечает, что стратегически ему интересен проект создания цепочки логопарков вдоль нового логистического маршрута - транспортной системы из Китая до Европы через Казахстан и Россию ближайшим путем. Когда трасса "Европа-Западный Китай" будет построена, она будет нуждаться в логистических парках. По мнению Ракишева, проект очень интересный. Сейчас проводятся изыскания по технико-экономическому обоснованию проекта".

Ранее К.Ракишев объявил о намерениях по расширению своего логистического бизнеса в России, третьего по объемам логистического оператора складской недвижимости в России. По его словам, без учета Биек Тау планируется довести общий объем трех парков до 750 тыс. кв м. В настоящий момент, по словам инвестора, три логистических парка уже имеют 100% заполняемость. Основными клиентами являются крупные ритейлеры. К.Ракишев связывает рост рынка логистических парков с бумом интернет-продаж. "Людям нужна быстрая доставка, соответственно - хранение. И логистические парки стали актуальным бизнесом", - отмечает он.

БТА Банк - дочерняя компания TOO Fincraft, управляющей активами Кенеса Ракишева.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 01.06.2020

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