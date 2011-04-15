Магазины Inventive Retail Group снова открылись в Москве. Об этом сообщила компания.



Так, порядка 115 магазинов re:Store, Samsung, LEGO, STREET BEAT, Nike, UNOde50, Huawei, Sony Centre открылись в торговых центрах Москвы. Торговые центры Московской области продолжают оставаться закрытыми до особого распоряжения.



Кроме того, магазины группы уже открыты в таких городах, как Хабаровск, Томск, Самара, Волгоград, Рязань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Иркутск, Белгород, Уфа и Санкт-Петербург. Работают не все магазины, а только магазины в формате street retail или в тех торговых центрах, которым официально разрешено функционировать в регионах.



Группа компаний Inventive Retail Group - это розничная группа‚ объединяющая сети специализированных магазинов, реализующих продукцию ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют бренды: Apple‚ Samsung, Sony, LEGO и Nike. Входит в группу компаний "Ланит".



Группа состоит из 88 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller; 103 фирменных магазинов Samsung; 5 магазинов Huawei, 85 сертифицированных магазинов LEGO, 4 салонов Sony Centre, 23 фирменных магазинов Nike, 8 магазинов UNOde50, 50 магазинов Street Beat и 5 магазинов Street Beat Kids.



"AK&M" от 01.06.2020