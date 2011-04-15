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01/06/2020
12:09

М.Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтёрскую деятельность во время коронавируса

Правительство РФ одобрило правила спецвыплат за волонтёрскую деятельность во время коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

На эти цели выделяется более 145 млн руб.
Волонтёры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, получат выплаты от государства, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12.13 тыс. руб. за каждого человека, которому оказывается помощь.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.


"AK&M" от 01.06.2020
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