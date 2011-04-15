ИКЕА 3 июня открывает три московских магазина. Об этом сообщила компания.



Так, открываются ИКЕА Тёплый Стан, ИКЕА Ходынское Поле, а также дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад.



Остальные магазины закрыты до дальнейшего уведомления.

Группа компаний Ingka (Ingka Holding B.V. и контролируемые ею юридические лица) - одна из 12 групп компаний, владеющих и управляющих розничной сетью ИКЕА по договорам франшизы с Inter IKEA Systems B.V. Группа компаний Ingka осуществляет работу в трех направлениях: розничная сеть ИКЕА, Ingka Investments и Ingka Centers. Группа компаний Ingka является стратегическим партнером франчайзинговой системы ИКЕА и управляет 374 магазинами ИКЕА в 30 странах.



В России магазины ИКЕА открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сегодня в крупнейших российских городах успешно работают 14 таких комплексов, магазин городского формата ИКЕА Ходынское Поле в торговом центре АВИАПАРК, а также пять Дизайн-студий ИКЕА: две в Москве, две в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени. Большинство товаров ИКЕА можно приобрести онлайн в интернет-магазине ИКЕА.



"AK&M" от 01.06.2020