ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки

ВТБ с 1 июня 2020 года начинает работать в рамках обновлённой программы госсубсидирования автокредитования. Об этом говорится в сообщении банка.



Новые условия предполагают увеличенную до 1.5 млн руб. стоимость автомобиля, расширение списка возможных для приобретения моделей и комплектаций, а также получение скидки медработниками и клиентами, использующими трейд-ин. Кроме того, 10% скидка на стоимость автомобиля теперь доступна семьям с одним несовершеннолетним ребёнком, а электромобиль можно купить со скидкой 25%.



Действие программы расширено на две новые категории заёмщиков: работников медицинских организаций госсистемы здравоохранения и на граждан, которые для покупки нового автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.



В ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 2% годовых. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля.



По итогам 2019 года и за первые четыре месяца текущего года банк оформил 24 тыс. сделок на сумму около 12 млрд руб. в рамках программ "Первый" и "Семейный автомобиль". Средняя стоимость транспортного средства по господдержке составила 811 тыс. руб. в 2020 году. Лидерами в этом сегменте стали LADA, Hyundai и KIA, на которые приходится около 90% всех продаж.



Условия субсидирования 2020 года распространяются на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 01.06.2020