Дилерские центры Hyundai возобновили работу в Москве и Московской области. Об этом сообщила компания.



Функционирование дилерских центров в Москве было приостановлено с 28 марта 2020 года во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Между тем, с 12 мая московским дилерам была разрешена работа по техобслуживанию автомобилей и продаже запчастей к ним.



Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру.



Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.



В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.



"AK&M" от 01.06.2020