Сбербанк разъясняет процедуру перечисления выплат государственной поддержки семей с детьми

Сбербанк даёт разъяснения о выплатах на детей в возрасте 3-16 лет, которые начались с 1 июня 2020 года.



При зачислении выплат на детей через Сбербанк часть клиентов получают СМС-сообщения о зачислении пенсии, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного Фонда России. Для более корректного информирования населения Сбербанк дополнительно направляет клиентам информационное сообщение, в котором указано, что это зачисление пособия на детей.



Выплаты будут идти до октября. Заявление на единовременную выплату на детей можно подать также до первого октября. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребёнок тоже должен иметь российское гражданство, и 16 лет ему должно исполниться не позднее 1 июля.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 01.06.2020