Холдинг РЖД запускает "грузовые шаттлы"

На базе сервиса "Грузовой экспресс" на сети железных дорог ОАО "РЖД" запускается новая логистическая услуга - "грузовые шаттлы", которая позволит существенно повысить скорость и обеспечить доставку небольших партий грузов точно в срок. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, сервис "Грузовой экспресс" рассчитан, прежде всего, на предприятия малого и среднего бизнеса. Он даёт возможность бронирования места для груза в сборном грузовом поезде и перевозку по расписанию.



Новая технология предусматривает консолидацию небольших отправок с разных станций ("шаттлами") в отдельный поезд ("грузовой экспресс"), его ускоренное продвижение по специальному расписанию до крупного транспортного узла и дальнейшее "распыление" ("шаттлами") по конечным пунктам назначения.



Оператором "грузовых шаттлов" - АО "РЖД Логистика" (дочернее общество РЖД) уже реализованы первые отправки. Компания консолидировала грузы нескольких грузоотправителей в разных типах подвижного состава. На "первой миле" они были доставлены с нескольких станций Московского региона до станции Перово, где из них был составлен отдельный поезд, который в рамках сервиса "Грузовой экспресс" отправился до станции Инская (Новосибирская область).



На станции Инская состав был расформирован и специализированной грузовой партией на "последней миле" товары были отправлены в Барнаул. Отдельная грузовая группа была отцеплена на станции Входная Западно-Сибирской железной дороги и доставлена в Омск. Общее время транспортировки без переработки в пути следования с учетом "первой и последней мили" составило всего 5.5 суток, что в два раза быстрее стандартного срока. Совокупная логистическая услуга получила название "грузовой шаттл".



По оценке РЖД, спрос на "грузовые шаттлы" ожидается со стороны отправителей товаров народного потребления, металлоконструкций, различных сборных грузов, продукции химической и нефтехимической отраслей. В качестве точек зарождения и погашения грузопотоков, кроме Москвы и Новосибирска, также тестируются Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и Екатеринбург - крупные центры, куда приходят грузы самой широкой номенклатуры и развозятся по городам ближайших регионов.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 01.06.2020