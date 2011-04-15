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01/06/2020
14:49

ВТБ выдаёт каждую вторую ипотеку в России под 6.5%

ВТБ выдаёт каждый второй кредит в России в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020". Об этом говорится в сообщении банка.

Клиенты ВТБ, по данным на 29 мая, провели уже свыше 7.7 тыс. ипотечных сделок на 22.4 млрд руб., на рассмотрении находится ещё 15 тыс. заявок на 46 млрд руб. Доля банка в общем объёме выдач в стране составляет порядка 50%.

Наибольшее число сделок проведено в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской и Ростовской областях. Средняя сумма кредита составляет около 3 млн руб.

Программа "Ипотека с господдержкой 2020" позволяет оформить кредит по льготной ставке 6.5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн руб. - для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%.

По итогам января-апреля 2020 года, общий портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 4.8% до 1.76 трлн руб. Всего за январь-апрель объём выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% до 248 млрд руб.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.

"AK&M" от 01.06.2020
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