ВТБ предоставит 20 млрд руб. на поддержку московских предпринимателей из всех отраслей бизнеса

ВТБ в рамках программы правительства Москвы по поддержке московских предпринимателей начал оформление льготной реструктуризации и кредитов субъектам МСП, работающим в столице в любой отрасли бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.



Объём планируемых сделок со стороны ВТБ составит около 20 млрд руб.



По условиям программы, ВТБ предлагает представителям МСП, заключившим кредитные договоры с банком до 15 апреля 2020 года в размере до 100 млн руб., оформление льготной реструктуризации по выгодным условиям - снижение ставки на 6% на 8 месяцев. Также программа позволяет оформить льготный кредит на пополнение оборотных средств или на инвестиционные цели в сумме до 35 млн руб. При этом в течение 8 месяцев по нему будет действовать ставка в размере 7% годовых. Программа распространяется на представителей МСП, работающих в любой отрасли бизнеса.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 01.06.2020