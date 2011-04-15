На Калининградском янтарном комбинате обнаружен уникальный самородок весом 2480 г.

На Калининградском янтарном комбинате госкорпорации "Ростех" в первые дни сезона добычи 2020 года обнаружен уникальный самородок весом 2480 г. Об этом сообщил Ростех.



Камню, найденному в Приморском карьере, присвоено имя "Победитель" как символ надежды на скорую победу над коронавирусной инфекцией COVID-19.



Янтарными самородками признаются камни весом свыше 1 кг. Крупные янтарные образования в природе встречаются нечасто, кроме того, они требуют к себе особенно бережного отношения - при воздействии тяжёлой техники самородки могут повредиться. "Победитель" же выделяется и среди уникальных камней. Его вес достигает почти 2.5 кг, в то время как вес большинства самородков варьируется в пределах 1-1.5 кг. Только несколько раз за последние годы вес находок превышал 2 кг.



Самая крупная находка за последние пять лет случилась в марте 2017 года. Тогда был обнаружен янтарь весом 3060 г. Его можно будет увидеть в интерактивном выставочном зале "Янтарная палата", когда объекты туристического показа Калининградского янтарного комбината вновь будут доступны для публики. Всего в коллекции собраний Калининградского янтарного комбината насчитывается несколько десятков уникальных янтарных образований.



Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передаётся в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.



Высокий уровень добычи уникальных камней на комбинате удавалось удерживать три года подряд. Так, в 2019 году в Приморском карьере добыто 18 янтарных самородков, в 2018 - 17, в 2017 - 18. До этого в год добывалось не больше 5-6 камней весом свыше 1 кг.



Калининградский янтарный комбинат (КЯК) основан в феврале 1947 года, а в начале 2014 года указом президента РФ Владимира Путина передан госкорпорации "Ростех".



"AK&M" от 01.06.2020