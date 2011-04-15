Кабмин продлил до 11 июня электронные больничные работающим россиянам старше 65 лет

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня 2020 года включительно. Соответствующие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69.962 руб. в месяц.





"AK&M" от 01.06.2020