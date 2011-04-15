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01/06/2020
15:31

"М.Видео-Эльдорадо" перезапустила магазины в Москве и некоторых регионах в новом формате

Группа "М.Видео-Эльдорадо" объявила о рестарте розницы в новом формате в рамках стратегии ONE RETAIL после снятия ограничительных мер в отдельных регионах - все операции в магазинах могут осуществляться бесконтактно онлайн, с полным соблюдением мер безопасности для покупателей и сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании.

"М.Видео" и "Эльдорадо" открыли 114 магазинов в Москве и около 600 - в регионах.

Напомним, группа "М.Видео-Эльдорадо" в апреле полностью перешла на онлайн-платформу и пересмотрела работу магазинов, которые являются одним из ключевых элементов бизнес-модели ONE RETAIL. Большинство операций в рознице теперь осуществляется онлайн и бесконтактно

Покупатели "М.Видео" могут с помощью мобильного приложения через QR-код на ценнике в магазине получить мгновенно всю информацию о товаре, проконсультироваться с консультантом через видеозвонок, бесконтактно оплатить покупку.

После снятия карантинных мер в отдельных регионах "М.Видео" и "Эльдорадо" начали перезапуск своих магазинов в новом формате, всего полностью открыто на сегодня 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в 180 городах по всей России. Всего группа "М.Видео-Эльдорадо" управляет 1038 магазинам в 250 городах России и присутствует практически во всех субъектах РФ.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).

Скорректированная чистая прибыль группы "М.Видео-Эльдорадо" за 2019 год по МСФО выросла на 44.8% до 11.178 млрд руб. (9.089 млрд руб. по "МСФО 16") по сравнению с годом ранее. Выручка увеличилась на 3.6% до 365.216 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 4.8% и составила 91.015 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 18.1% и достиг 26.746 млрд руб. (46.617 млрд руб. по "МСФО 16").

"AK&M" от 01.06.2020
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