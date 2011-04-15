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01/06/2020
16:53

ТрансКонтейнер запустил сервис по перевозке грузов из Китая до станции Екатеринбург-Товарный

Забайкальский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" запустил регулярный сервис по перевозке грузов из Китая до станции Екатеринбург-Товарный. Об этом говорится в сообщении компании.

Первый контейнерный поезд, состоящий из 104 ДФЭ условной длиной 57 вагонов, отправился со станции Забайкальск 26 мая 2020 года и 31 мая прибыл в Екатеринбург.

В составе поезда проследовали контейнеры с оборудованием и машинами от различных грузоотправителей.

В соответствии с планами Забайкальского филиала, сервис должен отправляться не реже двух раз в месяц.

ТрансКонтейнер (ИНН 7708591995) - крупнейший российский контейнерный оператор, который располагает 38 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России. Сеть продаж компании включает 98 офисов в России, с присутствием в странах СНГ, Европы и Азии. Кроме того, компания является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава. В собственности компании находится более 30 тыс. фитинговых платформ и более 83 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

Акции ПАО "ТрансКонтейнер" торгуются на Московской Бирже. Депозитарные расписки на акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. 99.6% акций ПАО "ТрансКонтейнер" принадлежат ГК "Дело".

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за 2019 год выросла на 23.6% до 11.75 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 86.179 млрд руб., что на 12% выше уровня предыдущего года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 21.1% и составила 37.896 млрд руб. Операционные расходы группы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, выросли на 9.8% до 23.286 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 36.4% до 15.771 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ за I квартал 2020 года сократилась в 1.4 раза до 1.712 млрд руб. с 2.364 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.7% до 20.519 млрд руб. с 19.228 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 33.9% до 2.309 млрд руб. с 3.494 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 28% до 2.191 млрд руб. с 3.052 млрд руб. По состоянию на 31 марта 2020 года активы компании составили 79.54 млрд руб. При этом чистые активы компании выросли на 3.8% и составили 46.5 млрд руб.

"AK&M" от 01.06.2020
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