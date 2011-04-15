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01/06/2020
18:17

Правительство утвердило создание трёх ОЭЗ с объёмом инвестиций резидентов более 35 млрд руб.

Правительство утвердило создание трёх ОЭЗ с объёмом инвестиций резидентов более 35 млрд руб. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Минэкономразвития.

Общий объём инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35.2 млрд руб. Создание ОЭЗ не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

В новой ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" в городе Дзержинске Нижегородской области планируется производство химических продуктов, газозаправочных комплексов, а также фармацевтической продукции. Совокупный объём налоговых и таможенных отчислений компаний-резидентов в бюджеты разных уровней должен достичь более 5 млрд руб. к 2029 году, планируется создать 2.4 тыс. новых рабочих мест.

В ОЭЗ промышленно-производственного типа" "Алга" в Башкортостане планируется размещение производства продукции нефтехимической переработки, создание экологического центра для испытания и внедрения методов рекультивации нефтезагрязненных территорий, а также других предприятий. Резидентами будет дополнительно создано 1.9 тыс. рабочих мест, объём налоговых отчислений компаний-резидентов в бюджеты должен достичь 69.3 млрд руб. к 2029 году. Республика Башкортостан планирует вложить 6.3 млрд руб. для создания инфраструктуры ОЭЗ.

В Саратовской области на территории новой ОЭЗ технико-внедренческого типа будет размещено производство электротехнической продукции и программного обеспечения, а также инновационного кластера по производству отопительного оборудования. Резидентами ОЭЗ будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест. Объём налоговых отчислений резидентов должен достичь более 12 млрд руб. к 2029 году. Саратовской область планирует вложить 13.2 млн руб. на создание новых объектов инфраструктуры ОЭЗ.

На данный момент в России функционирует 33 ОЭЗ, в которых зарегистрированы более 760 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. Всего компаниями-резидентами осуществлено более 422 млрд руб. инвестиций, создано более 38 тыс. рабочих мест и уплачено порядка 100 млрд руб. налогов и более 50 млрд руб. таможенных платежей.

"AK&M" от 01.06.2020
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