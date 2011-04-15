ВТБ предупредил об угрозе пересмотра инвестсделок минувших лет. Об этом говорится в сообщении банка в связи с оспариванием ФАС сделки по продаже "Архангельскгеолдобычи" в 2017 году.



В своём заявлении ВТБ отмечает, что действия, направленные на ревизию решений Правительственной комиссии за предыдущие годы, создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. Более того, создаётся прецедент, который, по сути, позволяет новым собственникам пересматривать под надуманным предлогом любые сделки, совершённые предыдущими собственниками. При этом речь идёт о сделке, состоявшейся между двумя частными коммерческими структурами.



"Очевидно, что госорганы в этой истории грубо используются в решении сугубо коммерческих задач. Это дезориентирует участников рынка и подрывает базовое условие для ведения бизнеса - доверие", - заявляет ВТБ.



Напомним, ООО "Открытие промышленные инвестиции" приобрело у ПАО "ЛУКОЙЛ" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча" в 2017 году. Группа ВТБ участвовала в сделке в качестве консультанта со стороны покупателя и предоставляла кредитные средства для приобретения компании. Консультантом со стороны продавца выступал международный инвестиционный банк - Goldman Sachs. Сделка прошла многостороннюю экспертизу, цена компании была признана рыночной обоими консультантами сделки и удовлетворила покупателя и продавца.



Участники сделки получили все необходимые разрешения и заключения со стороны контролирующих органов, включая разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и имеющей в своём составе руководителей министерств, ФАС России и представителей других государственных органов.



Недавно ФАС признала недействительной вышеуказанную сделку и обратилась в суд.



Так, в процессе санации ПАО "Банк "Финансовая корпорация "Открытие", ЦБ выявил подозрительную сделку, сумма которой более чем в 2 раза превысила стоимость предприятия. При анализе данных обстоятельств ФАС выявила нарушение закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".



ЛУКОЙЛ не согласился с доводами службы. "Компания заявляет о несогласии с доводами ФАС России, изложенными в иске, считая себя добросовестным продавцом. Цена актива была согласована сторонами сделки в результате продолжительных переговоров с привлечением в качестве консультантов крупнейших инвестиционных банков - ВТБ (со стороны покупателя) и Голдман Сакс (со стороны продавца), что подтверждает рыночный характер сделки", - говорилось в заявлении ЛУКОЙЛа.



На проведение сделки, оспариваемой в настоящее время ФАС, получено письменное согласие самого антимонопольного ведомства, добавляет ЛУКОЙЛ.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 02.06.2020