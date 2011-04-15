Рост рынка нефти продолжается. По итогам торговой сессии понедельника нефть марки Brent дополнительно восстановилась на 2.8%, закрыв день на уровне $38.51 за баррель. Поддержку ценам продолжают оказывать восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер, а также сокращение объемов производства нефти ключевыми нефтедобывающими регионами мира. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



В предстоящий четверг ОПЕК и ее союзники, включая Россию, планируют провести видеоконференцию, в рамках которой обсудят продление достигнутых ранее договоренностей. Саудовская Аравия хотела бы, чтобы сделка по сокращению добычи под эгидой ОПЕК+ действовала по август включительно, однако, последний рост цен, а также постепенное восстановление спроса могут стать контраргументами для тех, кто не готов продлевать соглашение. Подобные сомнения есть в отношении России, которая еще в конце прошлой недели обозначила неготовность ограничивать производство нефти после июня. Эффективность текущего соглашения ОПЕК+ также вызывает вопросы. Напомним, что страны ОПЕК+ в апреле договорились сократить предложение нефти на рекордные 9.7 млн баррелей в сутки. Сделка вступила в силу с 1 мая и была рассчитана на 2 месяца. В рамках соглашения ОПЕК обязалась снизить добычу на 6.084 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, однако, реальное сокращение в прошлом месяце составило лишь 4.48 млн барр елей в день. Сильнее всех снизилась добыча в Саудовской Аравии, которая в апреле добывала рекордные 11.7 млн баррелей в сутки. Хуже всех исполняли соглашение Ирак и Нигерия. Общее выполнение условий сделки в мае составило 74%.



Участники рынка продолжают настойчиво игнорировать очевидное ухудшение фундаментального фона, связанного с отношениями между Пекином и Вашингтоном.



"AK&M" от 02.06.2020