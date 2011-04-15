Роспотребнаодзор предупредил о новых видах мошенничества во время пандемии

На фоне сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 активизировались различного рода мошенники, которые пользуются страхами потребителей. Об этом говорится в сообщении Роспотребнаодзора.



Например, недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях предоплаты "уникальные" товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства.



Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.



Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений.



Также доверчивым пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные.



В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать только официальные источники.





"AK&M" от 02.06.2020