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02/06/2020
10:22

Роспотребнаодзор предупредил о новых видах мошенничества во время пандемии

На фоне сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 активизировались различного рода мошенники, которые пользуются страхами потребителей. Об этом говорится в сообщении Роспотребнаодзора.

Например, недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях предоплаты "уникальные" товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства.

Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.

Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений.

Также доверчивым пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать только официальные источники.


"AK&M" от 02.06.2020
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