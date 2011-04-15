Кабмин продлил мораторий на налоговые проверки бизнеса до 30 июня

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса до 30 июня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В частности, до конца июня продлеваются сроки представления налогоплательщиками информации и пояснений по требованию, обязанность по представлению которых предусмотрена законодательством.



В соответствии с постановлением, под действие моратория подпадут также горнолыжные трассы, пляжи, гостиницы с определенным доходом и номерным фондом.





"AK&M" от 02.06.2020