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02/06/2020
10:59

Кабмин продлил мораторий на налоговые проверки бизнеса до 30 июня

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса до 30 июня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, до конца июня продлеваются сроки представления налогоплательщиками информации и пояснений по требованию, обязанность по представлению которых предусмотрена законодательством.

В соответствии с постановлением, под действие моратория подпадут также горнолыжные трассы, пляжи, гостиницы с определенным доходом и номерным фондом.


"AK&M" от 02.06.2020
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