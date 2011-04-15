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02/06/2020
11:16

Салоны красоты смогут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня

Салоны красоты смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говорится на сайте Правительства региона.

Открыться смогут салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги при личном присутствии клиента, а также организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых.

В Московской области начали постепенно смягчать карантинные ограничения. Заработали парки, МФЦ, непродовольственные магазины и строительные гипермаркеты, а также службы быта. При этом торговые центры, рестораны и кафе пока закрыты.

"AK&M" от 02.06.2020
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