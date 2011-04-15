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02/06/2020
11:09

Ингосстрах обеспечил страховой защитой медработников Магаданской области на случай заболевания COVID-19

Ингосстрах застраховал работников медицинских учреждений Магаданской области, задействованных в мероприятиях по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Проект был реализован по инициативе Ассоциации медиков Магаданской области и городских и региональных властей при финансовой поддержке бизнес-сообщества и депутатского корпуса.

Проект предполагал адаптацию к текущим реалиям программы страхования от несчастных случаев и болезней "LifeLine". В рамках инициативы в форму договора были внесены соответствующие изменения, касающиеся финансовой защиты врачей на случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В результате с 1 апреля 2020 года по настоящее время Ингосстрах застраховал 881 медицинского работника Магаданской области. Общая страховая сумма составляет 704.8 млн руб.

"Мы понимаем, насколько важно сейчас поддержать врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией – на плечах медиков лежит огромная ответственность, и каждый день они подвергают риску свое собственное здоровье, – отмечает директор филиала Ингосстраха в Магаданской области Ярослав Поспелов. – Мы благодарим власти Магаданской области за оказанное нам доверие в организации страхования медработников, а также бизнес-сообщество и депутатский корпус региона за эффективное сотрудничество в реализации проекта".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 02.06.2020
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