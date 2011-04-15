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02/06/2020
11:17

Средний размер долга российских заёмщиков в апреле снизился на 2.6%

Средний размер задолженности на российского заёмщика (по всем типам розничных кредитов) в апреле 2020 года составил 308.6 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

По сравнению с "докарантинным" мартом 2020 года в апреле данный показатель сократился на 2.6% (в марте 2020 года - 316.6 тыс. руб.), снизившись до уровня конца лета прошлого года (август 2019 года - 307.7 тыс. руб.).

В апреле 2020 года самый большой средний размер задолженности на заёмщика в регионах РФ был отмечен в Москве (619 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (527.8 тыс. руб.), (496 тыс. руб.), Московской области (462.8 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (365.1 тыс. руб.).


"AK&M" от 02.06.2020
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