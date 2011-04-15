Пополнять карту Сбербанка с карт других банков без комиссии можно до 30 июня

Сбербанк повторно продлевает период, когда комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков не будет взиматься. Об этом говорится в сообщении банка.



До 30 июня 2020 года клиенты Сбербанка смогут пополнять свои карты с карт других банков без комиссии.



Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. За один раз можно перевести сумму в пределах 30 тыс руб. Использование цифровых каналов в текущей обстановке - не только наиболее быстрый, удобный (с учётом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 02.06.2020