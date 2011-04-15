S7 Airlines открыла рейсы по маршруту Москва-Геленджик

S7 Airlines с 1 июня 2020 года открыла рейсы по маршруту Москва-Геленджик. Об этом говорится в сообщении компании.



Согласно расписанию вылет из "Домодедово" будет осуществляться в 13:40, прибытие в Геленджик - в 16:00. Обратный вылет в Москву будет выполняться в 16:50.



Перелёты продлятся до 21 октября 2020 года. На линии будут задействованы самолёты Airbus A320neo вместимостью до 164 кресел.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 02.06.2020