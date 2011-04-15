Россельхозбанк запускает потребительское кредитование по ставке от 6.9% годовых

Россельхозбанк запускает акцию "Кредит Юбилейный" по потребительским кредитам без залога и поручительств. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках акции по ставке от 6.9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн руб. либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн руб. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.



Дополнительно банк снизил ставки по пенсионным программам кредитования. Так, клиенты - пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн руб. на срок до 7 лет по ставке от 6.9% годовых. Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования.



За первые 5 месяцев 2020 года Россельхозбанк выдал клиентам - физическим лицам более 71 млрд руб. кредитных средств. Их них в рамках ипотечных программ - 42 млрд руб., по потребительскому кредитованию - 29 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 02.06.2020