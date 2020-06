Газпром стал крупнейшим эмитентом в фондовом индексе MSCI Russia

ПАО "Газпром" стало крупнейшим эмитентом в фондовом индексе MSCI Russia. Об этом говорится в сообщении компании.



Изменение позиции компании в индексе произошло по итогам очередного пересмотра его состава агентством MSCI.



Во II квартале 2020 года агентство MSCI скорректировало для акций Газпрома один из ключевых показателей, на основании которого рассчитывается вес ценных бумаг каждого эмитента в индексе, - коэффициент доли акций, находящихся в свободном обращении. С 1 июня 2020 года этот коэффициент для акций Газпрома увеличен до 0.5 против 0.45 ранее.



В результате, согласно данным, опубликованным на сайте MSCI, по состоянию на 1 июня акции Газпрома заняли верхнюю строчку в индексе MSCI Russia с весом 17.51%.



"Корректировка коэффициента и последующее увеличение веса акций Газпрома в индексе - это важное событие для компании. Многие международные инвесторы используют индекс MSCI Russia для определения состава своих инвестиционных портфелей. Мы уверены, что увеличение веса акций Газпрома в индексе приведёт к притоку инвестиций в ценные бумаги компании", - сказал заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов, цитируемый в сообщении.



MSCI Russia - фондовый индекс российского рынка. Входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc.



Индекс MSCI Russia является ориентиром для международных институциональных и частных инвесторов, размещающих средства в ценные бумаги российских эмитентов.



В составе индекса - ценные бумаги 22 инвестиционно-привлекательных российских эмитентов. Вес акций каждого эмитента в составе индекса зависит от капитализации компании и доли ее акций в свободном обращении. Состав и структура индекса пересматривается раз в квартал.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



"AK&M" от 02.06.2020