Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/06/2020
13:23

Набсовет Lufthansa утверждает стабилизационные меры

Наблюдательный совет Deutsche Lufthansa AG проголосовал за принятие пакета стабилизационных мер, предложенного Фондом экономической стабилизации (WSF) Федеративной Республики Германия, и тем самым принял на себя объявленные Еврокомиссией обязательства. Об этом говорится в сообщении компании.

В пятницу, 29 мая 2020 года, правление Deutsche Lufthansa AG уже официально утвердило принятие пакета мер.

Теперь, когда правление и наблюдательный совет компании утвердили принятие пакета стабилизационных мер, его должны утвердить антимонопольные органы и акционеры. Кредиты и депозиты, направленные на цели стабилизации, должны быть выплачены в кратчайшие сроки.

Deutsche Lufthansa AG созвал акционеров на внеочередное собрание, которое состоится 25 июня. Повестка собрания будет посвящена исключительно мерам по стабилизации, согласованным с WSF. Для обеспечения платёжеспособности компании пакет мер должен быть утверждён на общем собрании необходимым для этого большинством голосов.

Уже сегодня очевидно, что объём международных авиаперевозок в ближайшие годы не сможет достичь докризисного уровня, отмечает компания.

Правление обсудит текущие положение и необходимые меры в Германии на встрече на высшем уровне с профсоюзами Verdi, Vereinigung Cockpit и UFO.

Deutsche Lufthansa AG - одно из крупнейших авиапредприятий в мире. До 1994 года авиакомпания Lufthansa была государственным предприятием. В 1997 году компания полностью перешла во владения инвесторов, среди которых компании Deutsche Postbank, Deutsche Bank и MGL Gesellschaft fuer Luftverkehrwerte.

"AK&M" от 02.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100