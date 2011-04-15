Набсовет Lufthansa утверждает стабилизационные меры

Наблюдательный совет Deutsche Lufthansa AG проголосовал за принятие пакета стабилизационных мер, предложенного Фондом экономической стабилизации (WSF) Федеративной Республики Германия, и тем самым принял на себя объявленные Еврокомиссией обязательства. Об этом говорится в сообщении компании.



В пятницу, 29 мая 2020 года, правление Deutsche Lufthansa AG уже официально утвердило принятие пакета мер.



Теперь, когда правление и наблюдательный совет компании утвердили принятие пакета стабилизационных мер, его должны утвердить антимонопольные органы и акционеры. Кредиты и депозиты, направленные на цели стабилизации, должны быть выплачены в кратчайшие сроки.



Deutsche Lufthansa AG созвал акционеров на внеочередное собрание, которое состоится 25 июня. Повестка собрания будет посвящена исключительно мерам по стабилизации, согласованным с WSF. Для обеспечения платёжеспособности компании пакет мер должен быть утверждён на общем собрании необходимым для этого большинством голосов.



Уже сегодня очевидно, что объём международных авиаперевозок в ближайшие годы не сможет достичь докризисного уровня, отмечает компания.



Правление обсудит текущие положение и необходимые меры в Германии на встрече на высшем уровне с профсоюзами Verdi, Vereinigung Cockpit и UFO.



Deutsche Lufthansa AG - одно из крупнейших авиапредприятий в мире. До 1994 года авиакомпания Lufthansa была государственным предприятием. В 1997 году компания полностью перешла во владения инвесторов, среди которых компании Deutsche Postbank, Deutsche Bank и MGL Gesellschaft fuer Luftverkehrwerte.



"AK&M" от 02.06.2020