Банк "Санкт-Петербург" выдаёт ипотеку под 0.1% годовых

Банк "Санкт-Петербург" совместно с ГК "Арсенал-Недвижимость" запускает новые условия для покупки жилья - ипотеку под 0.1% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита процент по нему будет практически равен нулю.



Новая ставка 0.1% действует в рамках программы "Семейная ипотека". После полугода с момента выдачи кредита процент по ипотеке повышается до 4.69% и остаётся неизменным на весь срок выплат. Сумма кредита может составлять до 12 млн руб. на срок до 20 лет.



Предложение действует на все жилые комплексы компании "Арсенал-Недвижимость". Кроме того, застройщик предоставит покупателям, воспользовавшимся программой "Семейная ипотека", дополнительную скидку 1% от стоимости квартиры.



Застройщик "Арсенал-Недвижимость" реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1997 года.



ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



"AK&M" от 02.06.2020