Компания ESET обнаружила новую версию бэкдора ComRAT известной группы киберпреступников Turla, которая использует интерфейс Gmail для похищения данных, говорится в сообщении компании.



ComRAT (другое название Agent.BTZ) стал известным благодаря взлому с его помощью систем вооруженных сил США в 2008 году. Впервые был замечен в 2007 году, продемонстрировав возможности компьютерного червя. ComRAT обновлялся неоднократно: в 2014 и 2017 гг, а последняя версия бэкдора впервые задетектирована в 2020 году. При этом она отличается более сложным функционалом, позволяющим избегать обнаружения.



ComRAT может выполнять множество действий на скомпрометированных устройствах, к примеру, выполнение программ или эксфильтрация данных.



Опасность малвари также в том, что она имеет сразу два C&C-сервера: один использует HTTP-протокол, а второй — e-mail (веб-интерфейс Gmail).



Новая версия ComRAT способна установить контроль над одним из браузеров жертвы. После этого бэкдор может загрузить предопределенный файл cookie и обратиться к Gmail. В почтовом ящике вредонос читает последние письма в папке "Входящие", загружает вложения, читает инструкции, содержащиеся в этих файлах.



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"AK&M" от 02.06.2020