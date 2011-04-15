Французский супермаркет-гигант Carrefour приобретает Wellcome и Jasons

Французский супермаркет-гигант Carrefour объявил о намерении приобрести 199 магазинов Wellcome и 25 магазинов JASONS Market Place на Тайване к концу года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.



В настоящее время Carrefour располагает 137 торговыми точками, включая 69 небольших круглосуточных магазинов. В течение 12 месяцев после завершения сделки название компании Wellcome исчезнет после 34 лет деятельности. Бренд Jasons, который появился на острове в 2003 году, также прекратит свое существование.



Эти две сети принадлежат гонконгской компании Dairy Farm International Holdings Limited, входящей в группу Jardine Matheson Group.



Французская компания Carrefour заявила, что хочет ускорить расширение своей розничной деятельности на Тайване. Поэтому даже после завершения сделки магазины Wellcome будут продолжать специализироваться на продаже свежих продуктов, а торговые точки Jasons продолжат функционировать как супермаркеты высокого класса. При этом, Carrefour Group собирается усилить свое присутствие в интернете.



Первый магазин Carrefour открылся в 1957 году на востоке Франции. В 1963 году Carrefour открыла первый в мире гипермаркет.



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