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02/06/2020
14:05

Совет Федерации одобрил закон о дополнительных мерах налоговой поддержки в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией

Совет Федерации одобрил закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в части мер налоговой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

В соответствии с законом, субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики, социально ориентированные некоммерческие организации, а также централизованные религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года.

Освобождаются от НДФЛ доходы, полученные в виде списания задолженности по кредитам, взятым в рамках мер поддержки предпринимательской деятельности, а также возвращенные самозанятым суммы уплаченного ими налога за 2019 год.

Закон предоставляет налоговые льготы в отношении имущества, включая денежные средства, которое было использовано в целях диагностики и лечения коронавирусной инфекции и безвозмездно передано медицинским организациям, государственным и муниципальным учреждениям. Льготы касаются НДС, налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и упрощённой системы налогообложения.

Для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, страховой взнос на пенсионное страхование снижен и на 2020 год установлен в фиксированном размере в 2.318 тыс. руб.

Предусматривается освобождение от исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, авансовых платежей по налогам и сборам в течение 2020 года индивидуальных предпринимателей, организаций, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на основании налоговой отчетности за 2018 год, а также — в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Суммы НДС в отношении имущества, предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения распространения, диагностики и лечения НКИ, безвозмездно передаваемого медицинским организациям, являющимся некоммерческими организациями, органам, учреждениям и предприятиям, подлежат вычету при исчислении налоговой базы по НДС.

Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

"AK&M" от 02.06.2020
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