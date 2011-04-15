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02/06/2020
15:10

Альфа-Банк предоставил IVI кредит на 3.7 млрд руб. и получил право приобрести 2.5% капитала компании

Альфа-Банк предоставил шестилетний венчурный кредит в объеме 3.7 млрд руб. компании IVI на дальнейшее развитие и укрепление позиций лидера на рынке онлайн видео-сервисов. Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно условиям сделки, Альфа-Банк также получил право приобрести 2.5% акционерного капитала IVI в рамках заключенного соглашения о варранте.

Привлечённые средства позволят IVI и далее инвестировать в свой бизнес, усиливая и позицию лидера на быстрорастущем рынке онлайн-кинотеатров в России. Компания продолжит работу по анализу вариантов привлечения дополнительного акционерного финансирования, включая возможность выхода на IPO в 2021-2022 годах.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 02.06.2020

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