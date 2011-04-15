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02/06/2020
14:57

Минфин внес в Правительство проект постановления по снижению первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%

Минфин внес в Правительство проект постановления по снижению первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Об этом говорится в сообщении министерства.

Документ предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6.5% годовых".

С учетом практики реализации программы "Льготная ипотека под 6.5% годовых", запущенной в конце апреля 2020 года, в проект постановления также включены отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО "ДОМ.РФ" и упрощение процедуры получения льготного кредита.

"AK&M" от 02.06.2020
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